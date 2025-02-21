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        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor

        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:16
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        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde camide başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda caminin restorasyonu, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

        Toprak altındaki yürüyüş yollarının gün yüzüne çıkarılacağı ihya çalışmaları kapsamında cami bahçesine bir kitap kafe de inşa edilecek.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki çalışmaları yerinde inceledi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, caminin ayağa kaldırılarak tarihteki ihtişamına yeniden kavuşacağını belirtti.

        Vali Sezer'e ziyaretinde Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti.

        - Evliya Kasımpaşa Camisi

        Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

        Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

        Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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