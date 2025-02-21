Edirne'de müze yöneticilerine eğitim verildi
Edirne'de, olası doğal afetlere karşı müzelerin ve eserlerin korunmasına yönelik eğitim düzenlendi.
Edirne'de, olası doğal afetlere karşı müzelerin ve eserlerin korunmasına yönelik eğitim düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Müzesi'nde düzenlenen eğitimde kentteki özel müzelerin yöneticileri, deprem, sel, yangın ve benzeri durumlara karşı gerekli önlemlerin alınması yönünde bilgilendirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde birçok tarihi yapının ve müzenin zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, müzelerde alınacak tedbirlerin önem arz ettiği belirtildi.
Bu kapsamda müze yöneticilerine yönelik teorik ve pratik eğitim gerçekleştirildi.
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