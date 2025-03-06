Edirne'de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı
Edirne'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı
Edirne'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program kapsamında ilkokul 3. sınıf öğrencileri, belirlenen test ve ölçümlerden geçerek spora yatkınlıkları değerlendirilip, gelecekte başarılı olabilecekleri branşlara yönlendiriliyor.
İlk etapta merkez ilçede gerçekleştirilen program, gelecek ay ilçelerde devam edecek.
Test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrenciler, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edilecek. Yaklaşık bir yıl sürecek bu süreçte çocuklara kapsamlı spor eğitimi verilecek.
Program sonunda tekrar test ve ölçümler yapılarak öğrencilerin en uygun spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanacak.
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