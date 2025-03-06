Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları sürüyor
Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor.
Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor.
Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özeti okundu.
Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Aladdin Öztürk, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde 2024 yılında İl Özel İdaresine iletilen yeni yapı talepleri hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl 315 imar durumu düzenleme başvurusu yapıldığını belirten Öztürk, bu başvuruların ilgili kurumlar ve komisyon tarafından detaylı incelenerek süreçlere uygun şekilde değerlendirildiğini ifade etti.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karar bağlandı.
CHP İl Başkanı Harika Taybıllı da toplantıya katılarak meclis üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
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