Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları sürüyor

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karar bağlandı.

Geçen yıl 315 imar durumu düzenleme başvurusu yapıldığını belirten Öztürk, bu başvuruların ilgili kurumlar ve komisyon tarafından detaylı incelenerek süreçlere uygun şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Aladdin Öztürk, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde 2024 yılında İl Özel İdaresine iletilen yeni yapı talepleri hakkında bilgi verdi.

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