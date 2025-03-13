Edirne'de üreticilere hibe destekli ayçiçeği, çeltik ve kuru fasulye tohumu dağıtılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere hibe destekli ayçiçeği, çeltik ve kuru fasulye tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohum verileceği belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 19 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı yerli hibrit ayçiçeği tohumu, damlama sulama yapılması şartı ile çeltik tohumu ve kuru fasulye tohumu verilecektir. Projelerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 19 Mart mesai bitimine kadar il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir." denildi.