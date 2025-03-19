İpsala'nın Kocahıdır köyü imamı Mustafa Erkan, "İyilik Sanatın Olsun" yarışmasında birinci oldu.

İpsala Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği yarışmaya katılan Erkan, eseriyle hüsn-i hat sanatı kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Eser ramazan etkinlikleri boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

- İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sunuyor

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, iş arayanları ve çalışan ihtiyacı bulunan firmaların buluşturulduğu belirtildi.

Hizmet noktası ofisinde firma yetkililerinin de ağırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firma yetkilileri ve adaylar iş görüşmelerini gerçekleştirirken, bizler de bu buluşmaya zemin hazırlamanın mutluluğunu yaşadık. Keşan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istihdam edilmesi ve firmalarımızın doğru personeli bulması için istihdam seferberliğimizi sürdürecek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz."

- Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Havsa Belediyesi ekipleri ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Fatih Caddesi'nde tıkanan yağmur kanallarını açtı, su borusu patlaklarını tamir etti.

Ekipler zarar gören refüjleri de onardı.