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        Edirne'de park halindeki elektrikli bisiklet yandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde park halindeki elektrikli bisiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:44
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        Edirne'de park halindeki elektrikli bisiklet yandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde park halindeki elektrikli bisiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bayrambey Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranın paket servisinde kullanılan park halindeki Ş.Ü'ye ait elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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