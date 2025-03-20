Edirne'de park halindeki elektrikli bisiklet yandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde park halindeki elektrikli bisiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinde park halindeki elektrikli bisiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrambey Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranın paket servisinde kullanılan park halindeki Ş.Ü'ye ait elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.
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