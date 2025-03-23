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        Edirne'de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor

        Edirne'de sahipli hayvanlara yönelik kuduz aşılaması ve çip uygulama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:07
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        Edirne'de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor
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        Edirne'de sahipli hayvanlara yönelik kuduz aşılaması ve çip uygulama çalışmaları devam ediyor.

        Kent genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık ve güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor.

        Hayvanların kimliklendirilmesi ve sağlık durumlarının izlenmesi açısından önem arz eden çalışmalar kapsamında aşılama ve çip uygulamaları yapılıyor.

        Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla sahipli hayvanların izlenebilirliğini artırmak, kaybolmalarını önlemek ve kuduz hastalığına karşı korunmalarını sağlamak amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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