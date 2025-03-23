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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne'de teşkilat mensuplarıyla buluştu

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:34
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        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne'de teşkilat mensuplarıyla buluştu
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

        İl Başkanı Cihan Çetin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, gençlerin bir hedefi ve geleceği olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Bir süre teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım, daha sonra sahur programına katıldı.

        Edirne İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği programda ülkücülerle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye'nin teknolojide tam bağımsız bir ülke olması adına gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetiştirme hedefiyle Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

        Atölyede gençlere savunma sanayi, otomotiv, havacılık ve enerji gibi kritik alanlarda yetkinlik kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Teknoloji atölyesinde insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar, hava savunma sistemleri ve pil üretimi gibi stratejik projelerde çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrencilerle teknoloji kulüpleri oluşturuyor ve bu sayede gençlerimizin bilgiyi sahada uygulamalarına imkan tanıyoruz. Gençlerimiz yerli ve milli üretim bilinciyle hem teorik eğitimler hem de uygulamalı projelerle teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler olarak yetiştiriliyorlar." dedi.

        Kaan Teknoloji Kulübü'nün ODTÜ VİTOL dikey kalkış yapabilen İHA yarışmasında birincilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Yıldırım, bunun gençlere verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

        MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise Yıldırım'ın Edirne ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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