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        TCDD Halkalı-Uzunköprü ve Muratlı-Tekirdağ hat kesimlerinde otla mücadele için ilaçlama yapacak

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) otla mücadele kapsamında tren yolları çevresinde ilaçlama yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:24
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        TCDD Halkalı-Uzunköprü ve Muratlı-Tekirdağ hat kesimlerinde otla mücadele için ilaçlama yapacak
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        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) otla mücadele kapsamında tren yolları çevresinde ilaçlama yapacak.

        TCDD'den yapılan açıklamada, Halkalı-Uzunköprü hattında, 1-11 Nisan'da Halkalı-Çerkezköy, 14-18 Nisan'da Çerkezköy-Muratlı, Muratlı-Tekirdağ hattında, 21-25 Nisan'da Muratlı-Tekirdağ arası hat kesimlerinde gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

        Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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