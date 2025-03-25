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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:06
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Yenikarpuzlu Belediyesi tarafından her yıl bir kez meydanda düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

        İftara katılan Sevgili, belde meydanından düzenlenen iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti.

        Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

        Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, iftara katılanlara teşekkür etti.

        - Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        Keşan SGK Müdürü Sadettin İpek, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpek ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Belediye ile işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren İpek, Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

        Özcan da İpek ve personeline ziyareti için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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