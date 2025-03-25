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        Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:45
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        Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında Balkan Savaşları'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi yolunda en büyük sınavlarından biri olduğunu belirtti.

        Edirne'nin savaş yıllarında tarihinin en çetin sınavlarından birini verdiğini aktaran Akın, "Edirne, Mehmed Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün boyunca hiçbir destek alınmadan kahramanca savunulmuş ancak 26 Mart 1913’te işgale uğrayarak o acı günleri yaşamıştır. İşgalle birlikte binlerce kadın, yaşlı ve çocuk Sarayiçi'nde esir alınmış açlık, salgın hastalık ile de savaşarak, hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak çok sayıda da şehidimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Akın, Edirne'nin 21 Temmuz 1913'te Enver Paşa komutasındaki birliklerin zafer yürüyüşüyle yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

        Geçmişin acıların unutulmaması ve şehitlerin emanetine sahip çıkılması gerektiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü'nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız, şehrimiz, milletimiz ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

        Ayrıca bu yıl, Balkan Şehitleri Anma Günü'nün mübarek Kadir Gecesi ile aynı güne denk gelmesi bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, bu mübarek gecenin Edirne'mize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        - AK Parti İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında Balkan Savaşları esnasında uzun süre kuşatma altında kalan Edirne'nin 26 Mart 1913 tarihinde işgal edildiğini belirtti.

        İşgal sonucunda binlerce askerle sivilin açlık ve zor koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacak. Türk milleti Balkan Savaşları'nda canını ortaya koyarak büyük bir fedakarlık gösterdi. Bugünkü varlığımızı yurdunu savunmak için şehit olan milletimize ve askerlerimize borçluyuz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Edirne uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bir daha milletimize, devletimize böyle günler yaşatmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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