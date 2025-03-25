Edirne'de "Büyük Selimiye İftarı"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda organize edilen iftar programında Edirne'nin Balkanlar'ı yeniden bir araya getirdiğini anlattı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, iftar programı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" alanında Büyük Selimiye İftarı'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Selimiye'nin gölgesinde gerçekleştirilen iftarda bütün Balkanların bir araya getirildiğini belirten Sezer, "Ramazan boyunca Balkan ülkelerinde Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu olarak iftarlar verdik. Oradaki soydaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı Selimiye'nin gölgesinde, Aşçı Yahya Baba'nın sofrasında bir araya getiriyoruz." dedi.

Sezer, iftara 11 Balkan ülkesinden bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığını ifade etti.

İftar programının Edirne açısından çok önemli olduğunu dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne tarihi bir başkent ve tarihi misyonunu yerine getiriyor. Aslında Edirne, Balkanları yeniden bir araya getiriyor. Aynı zamanda Balkanlar'da ileriye dönük kalıcı dostluklar ve birliktelikler kurulması adına iftarları bir vesile kılıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu gelenek, üzerine koyarak devam eder. Bugün yaklaşık 5 binin üzerinde Edirneli hemşerimizi misafirlerimizle bir araya getireceğiz. İnşallah bölgemiz için ve bütün İslam alemi için hayırlı bir iş ve iftar olur."

- "Edirne başkent edasıyla katılımcılarını ağırlıyor"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Selimiye'nin gölgesindeki büyük iftar programına Balkanlardan çok sayıda misafirin katıldığını dile getirerek, "Ramazanın son günlerinde Edirneli hemşerilerimizle bir araya geldik. Balkanlardan gelen misafirlerimiz hoş geldiler, iyi ki geldiler. Edirne, Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış Balkanların başkenti konumunda bir şehir. Başkent edasıyla bütün Balkanlardan katılımcıları bu gece ağırlıyor." diye konuştu.

- "Balkanlarla et ve tırnak gibiyiz"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da programın Edirne, Balkanlar ve Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Osmanlı'nın bir Akdeniz devleti olduğu kadar aynı zamanda bir Balkan devleti olduğunu anlatan Argun, şunları kaydetti:

"Osmanlı devlet geleneğinde din ve devlete ait yapılar taştan, özel mülkiyete ait yapılar ahşaptan yapılırmış. Böylelikle hem dinin hem de devletin ebedi olduğunu işaret eder. İnşa edildikleri coğrafyanın da Anadolu'yla olan bağını tahkim edermiş. Bizler Balkan şehirleri, insanı, kültürü ve gastronomisiyle et ve tırnak gibiyiz. Buradaki dini gün ve gecelerdeki neşe ve sevinç bütün Balkan coğrafyasında da hissediliyor. Bu iftar sofrasından Balkanların, Anadolu topraklarından ayrılmaz bir parça olduğunu ilan etmiş oluyoruz."