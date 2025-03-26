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        Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

        Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:04
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        Edirne'de Balkan şehitleri anıldı
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        Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Şükrü Paşa Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ercan Aksu'nun okuduğu duanın ardından, Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler şehitliği gezdi, mezarlara karanfil bıraktı.

        Tören, Edirne Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti.

        Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Balkan Savaşı'nda tüm olumsuz koşullara rağmen umudunu ve gayretini kaybetmeyen Şükrü Paşa ve kahraman ordusunun şehri canları pahasına savunduğunu, 5 ay 5 gün müdafaanın ardından açlık, salgın hastalıklar ve Selimiye Camisi gibi mukaddes mekanların yıkılmasını önlemek için 26 Mart'ta teslim olduklarını belirtti.

        Edirne'de sadece geçmişin değil geleceğin de savunulduğunu anlatan Ersoy, "Edirne'de Şükrü Paşa bu savunmayı o aziz şehitlerimizle yapmamış olsaydı belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir." dedi.

        Program, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı "Balkanlar'ın Gözyaşı" konulu piyesle sona erdi.

        Programlara, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, gaziler, kurum müdürleri, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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