Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nin ibadete açık bölümünü doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Eski Cami'deki programda İl Müftüsü Ercan Aksu, Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti.

Namazın ardından sakal-ı şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Programın ardından camiden çıkanlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da katılımıyla salep ikramında bulunuldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.