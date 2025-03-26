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        Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:33
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        Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

        Batı Trakya ve çevre illerden gelen vatandaşlar, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'nin ibadete açık bölümünü doldurdu.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

        Eski Cami'deki programda İl Müftüsü Ercan Aksu, Kadir Gecesi'nin öneminden bahsetti.

        Namazın ardından sakal-ı şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Programın ardından camiden çıkanlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da katılımıyla salep ikramında bulunuldu.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan da saf tuttu.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

        Öte yandan İl Müftülüğünce çocukların camiye ilgisini arttırmak amacıyla yürütülen "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel” Projesi kapsamında teravih namazını kılan çocukların ayakkabılarına çikolata ve harçlık konuldu.

        Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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