Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan U.A. ve E.C'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları" toplantısı düzenlendi
        Edirne'de "Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları" toplantısı düzenlendi
        Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor
        Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor
        Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini...
        Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini...
        Edirne Valiliği ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu
        Edirne Valiliği ekmek fiyatına yapılan zammın iptali için yargıya başvurdu
        Edirne'de şekerlemeciler bayram mesaisinde
        Edirne'de şekerlemeciler bayram mesaisinde
        Edirne'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Edirne'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı