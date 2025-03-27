Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan U.A. ve E.C'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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