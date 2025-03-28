Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Meriç Deltası'ndaki Gala Gölü Milli Parkı, 250'ye yakın kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle alevler söndürüldü.

Enez ilçesindeki milli parkın sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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