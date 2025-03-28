Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Enez ilçesindeki milli parkın sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle alevler söndürüldü.
Yangında 35 dekar sazlık alan zarar gördü.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Meriç Deltası'ndaki Gala Gölü Milli Parkı, 250'ye yakın kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
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