Edirne'de protokol üyeleri Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bayramların sadece özel günler değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve adaletin yeniden hatırlandığı zamanlar olduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu bayramda bir araya gelmenin, sofralarımızı ve sevgimizi paylaşmanın kıymetini bir kez daha hissediyoruz. Bu bayramın, sadece gönüllerde değil, ülkemizin her köşesinde demokrasiyi ve hukuku güçlendiren bir başlangıca vesile olmasını ve yalnızca sofralarımızı değil demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü de bereketlendirmesini temenni ediyorum. Şeker tadında, aydınlık ve özgür nice bayramlar geçirmek dileğiyle tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

- Edirne Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bayramların kinlerin sona erdiği, dostlukların tazelendiği, hoşgörünün ve dayanışmanın hayat bulduğu anlamlı günler olduğunu belirtti.

Bayrama kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını aktaran Akın, "Bayram sofrada bir lokmayı bölüşmektir. Bayram, kimseyi geride bırakmamaktır. Herkesin huzur içinde yaşayacağı yarınlar, bugünlerin inancıyla yazılır. Tüm Edirneli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. - AK Parti İl Başkanı İba AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında bayramın tüm İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi. Bayramlarda dargınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirten İba, şunları kaydetti: "Bayramları saygı, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı fırsatlar olarak görmeli ve kıymetini bilmeliyiz. Bu özel günlerde aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimin öksüzün, garibin, yaşlıların ve kimsesizlerin bayramlarını tebrik edip, onların dualarıyla bayramımızı aydınlatalım."

- Saadet Partisi İl Başkanı Karakütük Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Karakütük, mesajında bayramların insanları birbirine yakınlaştıran, muhabbeti ve kardeşliği yeşerten özel zamanlar olduğunu belirtti. Bayramların toplumsal barışı ve birliği pekiştirdiğini aktaran Karakütük, şunları kaydetti: "Birliğe, beraberliğe, paylaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu bayramda kalplerimizi birleştirelim. Kardeşliğimizi tazeleyelim. Çocuklara umut, yaşlılara huzur, topluma güven aşılayan bir bayram yaşayalım. Edirne'mizin güzel insanlarının Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sofralarımıza bereket, gönüllerimize muhabbet, şehirlerimize selamet diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - CHP'de bayramlaşma töreni CHP Edirne İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti. Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, törende yaptığı konuşmada, bayramların kırgınlıkları geride bırakmanın, sevgiyi büyütmenin günü olduğunu söyledi.