Edirne'deki "hudut kartalları" sınırda bayramlaştı

Edirne'de Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçikler, bayram sevincini silah arkadaşlarıyla yaşadı.

Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köyünde sınıra yakın noktada yer alan Saçlımüsellim Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler, 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan nöbet tutuyor.

Askerler, ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracı (HIZIR) ile keşif ve gözetleme faaliyetleri de yapıyor.

- Mehmetçikler ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı

Sınırda görevini başarıyla yapan "hudut kartalları", ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Yasin Soysal komutasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Soysal, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını kutladı. Askerlere daha sonra şeker ve kolonya ikram edildi.

Daha sonra komutanlar kulede nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla ailesiyle görüştürdü.