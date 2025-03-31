Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, jandarma ekiplerinin denetimine katılarak vatandaşların bayramını tebrik etti.
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, jandarma ekiplerinin denetimine katılarak vatandaşların bayramını tebrik etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutal, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetim yaptığı noktayı ziyaret etti.
Vatandaşların bayramını kutlayan Tutal, hayırlı yolculuklar dileyerek sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulundu.
Jandarma ekipleri ise sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.
Yoğun bayram trafiğinde dikkatli yolculuk yapılması gerektiğini belirten ekipler, broşür de dağıttı.
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