Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı

Yoğun bayram trafiğinde dikkatli yolculuk yapılması gerektiğini belirten ekipler, broşür de dağıttı.

Jandarma ekipleri ise sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutal, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetim yaptığı noktayı ziyaret etti.

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