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        Edirne'de paletli yüzme yarışları yapılacak

        Edirne'de Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:00
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        Edirne'de paletli yüzme yarışları yapılacak
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        Edirne'de Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başlıyor.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek şampiyonaya kadın ve erkek kategorilerindeki farklı yaş gruplarında su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 27 spor kulübünden 392 sporcu katılacak.

        Müsabakalar 3 Nisan Perşembe günü başlayıp 6 Nisan Pazar günü kapanış ve madalya töreni ile sona erecek.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, şampiyonluk mücadelesine katılacak tüm sporcu ve antrenörlerine başarı diledi.

        Paletli yüzmenin diğer sualtı spor branşların temelini oluşturduğunu ifade eden Sağlam, açıklamasında şunları kaydetti:

        "O nedenle sualtı sporlarımızda ihtiyaç duyulan en temel teknik ve deneyimleri sporcularımız bu branşta edinir ve ulaştıkları performanslar, derece ve madalyayla ödüllendirilir. Paletli yüzmede dünyada çok ciddi başarı grafiğine sahibiz. Ülkemizdeki ulusal yarışmalarla değerli spor kulüplerimizin altyapıdan yetiştirdiği yüzlerce sporcumuza rekabet, başarı ve uluslararası madalyaların yolunu açıyoruz. Her branşımızda amacımız uluslararası başarılarımızı korumak ve daha da geliştirmek. Şampiyonluk organizasyonuna destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür ederim."

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