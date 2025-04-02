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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:58
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

        Edirne'de dün gece başlayan yağış etkisini sürdürmeye devam etti.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle yaya geçitlerinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zorlandı.

        Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın sürmesi bekleniyor.

        Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte hafta sonuna kadar yağış bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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