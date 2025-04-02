Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte hafta sonuna kadar yağış bekleniyor.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

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