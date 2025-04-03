Edirne'nin Meriç ilçesinde öğrencilere yönelik üçüncü ara tatil kampı başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik 3 gün sürecek kamp boyunca öğrenciler, masa tenisi, voleybol ve basketbol gibi sportif etkinliklerin yanı sıra kitap okuma saatleri, seramik şekillendirme ve boyama atölyeleri, piknik gibi keyifli ve öğretici faaliyetlere katılma fırsatı bulacak.

Kaymakam Adnan Ayte de kampa katılan gençleri ziyaret etti.

Gençlerle tek tek sohbet ederek deneyimlerini paylaşan Ayte, talep ve önerileri de dinledi.

- Belediye Başkanı Özcan mesaj yayımladı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 3 Nisan 1930'da kadınların belediye seçimlerine katılma ve seçilme hakkı kazanması ile ilgili mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, 3 Nisan 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kadınlarımız, belediye seçimlerine katılma ve seçilme hakkını kazandığını belirtti.

Bu büyük kazanımın kadınların toplumsal hayatta eşit ve güçlü şekilde var olmasının temel taşlarından biri olduğunu aktaran Özcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, demokrasiye, eşitliğe ve güçlü yarınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.