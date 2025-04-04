Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de etkili olan yağışlar buğdayda verim beklentisini yükseltti

        Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar verim beklentisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de etkili olan yağışlar buğdayda verim beklentisini yükseltti
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar verim beklentisini artırdı.

        Kentte etkisini gösteren yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü.

        Yağışların buğdayın gelişim sürecine denk gelmesi, üründeki verim beklentilerini yükseltti.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere, son aylardaki yağışların buğdayın gelişimine katkı sağladığını söyledi.

        Özellikle son 2 yılda yaşanan kurak dönemin ardından üreticilerin bu yıl için de endişe duyduklarını belirten Arabacı, "Kışın başlarında yağışların az olması bizi biraz ürkütmüştü ancak 3 aydır metrekareye ortalama 30 kilogram yağış aldık. Nisan ayında da güzel yağışlar oldu. Toprak doyuma ulaşırsa yaz aylarında kuraklık olsa dahi sorun yaşamayız." dedi.

        Arabacı, ürünün gelişim döneminde gelen yağışların çok önemli olduğunu ifade etti.

        Üreticilere bol ve bereketli sezon geçirmelerini dileyen Arabacı, şu bilgileri verdi:

        "2025 yılında ortalama her ay 30 kilogram yağış aldık. Bu yağışlar böyle devam ederse mayıs ve haziran aylarında da tam ihtiyaç duyulan dönemde 20 kilogram dahi yağış alsak hiç alamadığımız verimleri görebiliriz tarlada. Şu ana kadar aldığımız yağışlar buğdayın gelişimi açısından çok güzel. Ürünün gelişimi çok güzel. Yağışlarla birlikte mantar hastalıkları oluyor, bunlar çok önemli değil. İnşallah bundan sonra da yağışlar belli aralıklarla gelirse üreticimiz emeğinin karşılığını alır."

        Üretici Cem Yılmas da yağışların ekili ürüne çok faydalı olduğunu dile getirdi.

        Suyun verimliliği artırdığına işaret eden Yılmas, bereketli sezon geçirmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Uluslararası Edirne Maratonu 31 Ağustos'ta koşulacak
        Uluslararası Edirne Maratonu 31 Ağustos'ta koşulacak
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 31 Ağustos'ta "Zafer" temasıyla koşulacak
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 31 Ağustos'ta "Zafer" temasıyla koşulacak
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Meriç Nehri'nde Uluslararası Meriç Regatta Kürek Yarışları düzenlenecek
        Meriç Nehri'nde Uluslararası Meriç Regatta Kürek Yarışları düzenlenecek
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu