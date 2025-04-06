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        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:46
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        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 22 AT 412 plakalı hafif ticari araç, E.Y'nin kullandığı 22 HP 197 plakalı otomobille İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlenen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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