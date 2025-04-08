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        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor

        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de yaşayan Çeribaşı Fikri Ocak, Roman kültürünün neşeli ve renkli ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:43
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        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor
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        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de yaşayan Çeribaşı Fikri Ocak, Roman kültürünün neşeli ve renkli ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geliyor.

        Eğitim hayatında aradığını bulamayan Ocak, Romanların adeta genetik mirası olan müziğe olan ilgisini profesyonel bir yöne taşıdı. Kültürüne olan bağlılığı sayesinde birçok Roman sivil toplum kuruluşunda aktif rol alan Ocak, 2008 yılından bu yana da çeribaşı olarak toplumunu temsil etmeye devam ediyor.

        Müzik kariyerinde albümler çıkaran, son yıllarda ise Roman kültürünü yaşatmak amacıyla klipler hazırlayan Ocak, Edirne sokaklarında rengarenk kıyafetleri, kıvrak dansları ve pozitif enerjisiyle tanınıyor.

        Kakava Şenlikleri'nin vazgeçilmez aktörlerinden biri olan Ocak, müzisyen arkadaşlarıyla mini konserler veriyor, şenlik öncesi davetlere katılıyor ve geleneksel kutlamaların coşkusunu yansıtan etkinlikler yapıyor.

        - "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor"

        Ocak, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, tüm Romanların Romanlar Günü'nü kutladı.

        Romanların artık eskisi gibi olmadığını, eğitim alanların çeşitli iş kollarında yer almaya başladığını ifade eden Ocak, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Roman çocukların eğitimlerine ara vermeksizin devam ettiğini vurgulayan Ocak, "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor. Ufak yaşta çok daha kültürlü oluyor, okuyor, çevre ediniyor, dostluk kazanıyor. Türkiye'de bütün Romanların çocukları düzenli bir şekilde okullarına gidiyor, çalışıyor. Okumak mecburiyetindeler zaten. Kendilerini aşmaları gerekir, aynı zamanda sevgiyi, dostluğu, kardeşliği öğrenmesi gerekir ve öğreniyorlar da." diye konuştu.

        Ocak, ülkesini çok seven Romanların vatanına bağlı, milletini seven, saygılı insanlar olduğunu anlattı.

        Çeribaşı olarak Romanları temsil ettiğini, bunun bazı sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Ocak, herkesin çeribaşı olamayacağını, çeribaşının topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.

        Ocak, "Çeribaşı halkına sahip çıkan, yoksullara yardım eden insandır. Sponsorlar aracılığıyla çocukları giydiren, onlara destek verendir. Herkes çeribaşı olamaz. Çeribaşı halkıyla her zaman iç içe olur." dedi.

        - "Hem eğlenirler hem eğlendirirler"

        Renkli kıyafetler giyerek çarşı ve sokaklarda bestelediği şarkıları söylediğini belirten Ocak, Roman kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya çalıştığını kaydetti.

        Romanların eğlenceli ve renkli insanlar olduğunu ifade eden Ocak, "Romanlar hem eğlenirler hem eğlendirirler. Bunu da yaparken müzik eşliğinde yaparlar. Eğlenmek, gülmek, oynamak bizim kültürümüzde var, kültürümüzü de en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

        - Kakava'ya hazırlık

        Ocak, mayıs ayında yapılacak Kakava Şenlikleri'ne hazırlandıklarını söyledi.

        Kakava öncesi tüm Romanların bazı hazırlıklar yaptığını belirten Ocak, şunları anlattı:

        "Önce evlerini boyarlar, temizlik yaparlar. Genç kızlarımız giyeceği kıyafetleri hazırlar. Sokaklar temizlenir. Kakava Şenlikleri, Romanlara aittir. Kakava demek dostluk demektir, kardeşlik demektir. Bu şenlikler, Romanların bayramıdır. Bu sene Kakava'ya daha fazla kişinin gelmesini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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