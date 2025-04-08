Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti

Edirne'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler önce kan bağışında bulundu ardından fidan dikti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kampanyada polisler kan vermek için sıraya girdi. Bağış kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını belirten Karaburun, "Personelimizin yoğun bir katılımı var. Vatandaşlarımızın da katılımları oldu. Personelimize ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatı, sosyal hayatın içerisinde yeri ikame edilemeyecek bir kurumumuz. Aynı şekilde kan ihtiyacı da sağlık yönünden ikame edilemeyecek bir şey." dedi.

Karaburun, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade etti.