Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti

        Edirne'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler önce kan bağışında bulundu ardından fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti
        ABONE OL

        Edirne'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler önce kan bağışında bulundu ardından fidan dikti.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kampanyada polisler kan vermek için sıraya girdi. Bağış kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını belirten Karaburun, "Personelimizin yoğun bir katılımı var. Vatandaşlarımızın da katılımları oldu. Personelimize ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatı, sosyal hayatın içerisinde yeri ikame edilemeyecek bir kurumumuz. Aynı şekilde kan ihtiyacı da sağlık yönünden ikame edilemeyecek bir şey." dedi.

        Karaburun, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade etti.

        Türk milletinin hizmetinde olduklarını dile getiren Karaburun, "Hiçbir noktada yorulmak ve durmak yok. Suçluya ve suça hiçbir noktada taviz yok. Halkımızın hizmeti ve emrindeyiz." diye konuştu.

        - Fidan dikimi yapıldı

        Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kıyık Role Polis Mesire Alanı'nda fidan dikimi yapıldı.

        Karaburun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, şehit aileleri ve emniyet mensupları çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Emniyet Müdürlüğü kullanımında olan alanı yeşillendirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Karaburun, "Bu alana 426 fidan diktik. Bizden sonra gelen teşkilat mensuplarımız ve Edirne halkımız bu alanda huzurlu bir şekilde dinlensinler. Daha yeşil bir ortamda bulunsunlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçt...
        Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçt...
        Edirne Valisi Sezer'e Dünya Romanlar Günü ziyareti
        Edirne Valisi Sezer'e Dünya Romanlar Günü ziyareti
        Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük muhafaza memuru gözaltında
        Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük muhafaza memuru gözaltında
        Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor
        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına a...
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına a...