Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti
Edirne'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler önce kan bağışında bulundu ardından fidan dikti.
Edirne'de, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler önce kan bağışında bulundu ardından fidan dikti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kampanyada polisler kan vermek için sıraya girdi. Bağış kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını belirten Karaburun, "Personelimizin yoğun bir katılımı var. Vatandaşlarımızın da katılımları oldu. Personelimize ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatı, sosyal hayatın içerisinde yeri ikame edilemeyecek bir kurumumuz. Aynı şekilde kan ihtiyacı da sağlık yönünden ikame edilemeyecek bir şey." dedi.
Karaburun, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade etti.
Türk milletinin hizmetinde olduklarını dile getiren Karaburun, "Hiçbir noktada yorulmak ve durmak yok. Suçluya ve suça hiçbir noktada taviz yok. Halkımızın hizmeti ve emrindeyiz." diye konuştu.
- Fidan dikimi yapıldı
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kıyık Role Polis Mesire Alanı'nda fidan dikimi yapıldı.
Karaburun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, şehit aileleri ve emniyet mensupları çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Emniyet Müdürlüğü kullanımında olan alanı yeşillendirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Karaburun, "Bu alana 426 fidan diktik. Bizden sonra gelen teşkilat mensuplarımız ve Edirne halkımız bu alanda huzurlu bir şekilde dinlensinler. Daha yeşil bir ortamda bulunsunlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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