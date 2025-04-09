Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Roman STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, Roman STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen buluşmada katılımcılarla sohbet edip talep ve önerileri dinledi.

        Roman kültürünün toplumsal zenginliğin önemli bir parçası olduğunu belirten Sezer, Romanlar Günü'nü kutladı.

        Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem ve il müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: 79 kişi öldü
        Dominik'te çatı çöktü: 79 kişi öldü
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de vatandaşlar 15 yaşındaki kızın öldürülmesine tepki için yürüdü
        Edirne'de vatandaşlar 15 yaşındaki kızın öldürülmesine tepki için yürüdü
        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen Gülden'in babası: Acımız büyük, adalete gü...
        Edirne'de bıçaklanarak öldürülen Gülden'in babası: Acımız büyük, adalete gü...
        Edirne'de, Türk medeniyetlerinin tarihi başlıkları yeniden üretilerek sergi...
        Edirne'de, Türk medeniyetlerinin tarihi başlıkları yeniden üretilerek sergi...
        Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçt...
        Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçt...
        Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti
        Edirne'de polisler önce kan verdi sonra fidan dikti