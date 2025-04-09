Edirne Valisi Sezer, Roman STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen buluşmada katılımcılarla sohbet edip talep ve önerileri dinledi.

Roman kültürünün toplumsal zenginliğin önemli bir parçası olduğunu belirten Sezer, Romanlar Günü'nü kutladı.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem ve il müdürleri de katıldı.