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        Edirne'de kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak için başlatılan sağlıklaştırma projesi sürüyor

        Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:20
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        Edirne'de kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak için başlatılan sağlıklaştırma projesi sürüyor
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        Edirne'de, kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Saraçlar Caddesi'nde yürütülen proje kapsamında dükkanlar tarihi dokuya uygun olarak yenileniyor.

        Projeye uygun olmayan klima, anten ve tente gibi eklemeler sökülürken, pencere ve kapı doğramaları yenilenip cephe bütünlüğünü sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Çalışma kapsamında yaklaşık 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadında bulunan 129'u tescilli toplam 233 yapı tarihi dokuya uygun olarak düzenlenecek.

        - Vali Sezer çalışmaları inceledi

        Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Kemal Soytürk ve proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, cadde esnafıyla da sohbet etti.

        Sezer, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hızla sürdüğünü söyledi.

        Saraçlar Caddesi'nin "kentin kalbi" konumunda olduğunu belirten Sezer, "Şu ana kadar 160 binada çalışma sürdü. Bir taraftan 200 metrelik iskele sökülürken yeni alanlarda restorasyona başlamak için iskeleler kuruluyor. Bütüncül bir proje, önümüzdeki ay alt zemin ve peyzaj çalışmalarına geçilecek."

        Sezer, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin çok güzel bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

        Sağlıklaştırma çalışmalarının Edirne'ye değer katacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Çalışma tamamlandığında caddenin tarihi ve otantik yapısını daha iyi yansıtacaktır. Buradan sonra çalışmalarımız Balık Pazarı ve Kaleiçi'ne doğru devam edecek. Kunduracılar Çarşısı'nın da projesi onaylandı, oradaki çalışmalara da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Yapılacak Kent Meydanı çalışmasıyla "Eski Şehir" diye tabir ettiğimiz Edirne'nin tarihi cadde ve sokakları tamamen yenilenmiş olacak.

        Edirne'de şu anda 200'ün üzerinde binada restorasyon çalışması yapılıyor, bu Edirne ölçeğinde çok büyük bir çalışma. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Caddedeki restorasyon çalışmaları 2 aya kadar tamamlanır. 1-2 ayda zemin ve peyzaj çalışmaları sürer. Tarihi mekanların hepsi bizim eski hatıralarımızı ve ecdadın bize bıraktığı mirası yansıtıyor. Onların yeniden hayat bulması bizim açımızdan çok önemli".

        Sezer, caddedeki tüm çalışmaların 4 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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