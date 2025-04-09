Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
İ.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kavacık ile Dere köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki yaralı C.B. ise sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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