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        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:06
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        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

        İ.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kavacık ile Dere köyleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobildeki yaralı C.B. ise sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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