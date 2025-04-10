Edirne Valisi Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden bu yana devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için çalıştığını belirtti.

Polis Teşkilatı'nın büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını aktaran Sezer, teşkilatın hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokrasiye olan bağlılığıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Polis Teşkilatı'nın Edirne'de, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar çok geniş bir alanda başarıyla görev yaptığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' veciz sözünü şiar edinen emniyet güçlerimizle halkımız el ele vererek Edirne'mizi barış ve huzur kenti haline getirmiştir. Türkiye'nin en huzurlu şehirlerin biri olan ilimizin güven ve huzur kenti olması için mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.