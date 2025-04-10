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        Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun'u kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:53
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        Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun'u kabul etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutladı, polislere çalışmalarında başarı diledi.

        Karaburun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Polisler günün anısına Sezer'e çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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