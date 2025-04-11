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        Edirne Vali Yardımcısı Subaşı, Keşan'da sahipsiz hayvanlar için yapılan alanı inceledi

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Keşan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:03
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        Edirne Vali Yardımcısı Subaşı, Keşan'da sahipsiz hayvanlar için yapılan alanı inceledi
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        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Keşan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde incelemede bulundu.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Subaşı, barınağa ilave olarak yapılan 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanı hakkında Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dan bilgi aldı.

        Yapılan çalışmalar tamamlandığında doğal yaşam alanında 6 bin 500 hayvan sahiplenene kadar barınabilecek.

        Alanda hayvanların iyi koşullarda barınması ve rehabilite edilmeleri amacıyla gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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