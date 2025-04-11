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        Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyu hasadı sistemi sayesinde önemli miktarda suyun depolanarak su ve enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:50
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        Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyu hasadı sistemi sayesinde önemli miktarda suyun depolanarak su ve enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

        İklim değişikliği, kuraklık ve sel gibi doğal afetler üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Uludağ, AA muhabirine, yağmur suyu hasadının, suyun verimli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Uludağ, özellikle yağışın bol olduğu dönemlerde çatı tipi hasat sistemleri ya da yer altı depolama alanları oluşturularak yağmur suyunun biriktirilebildiğini kaydederek, "Yağmur suyu hasadı, yağan yağmurun boşa akmak yerine depolanıp daha sonra kullanılmasıdır. 'Benim topladığım suyla ne olacak?' mantığından kurtulmalıyız. Şehirleşme sürecinde binalarımızı yağmur suyu hasadına uygun sistemlerle inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Kurak dönemlerin suyun önemini daha net ortaya koyduğunu anlatan Uludağ, her bir damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

        Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyunun depolanmasıyla suyun boşa gitmesinin önüne geçilebildiğini belirterek, "Yağmur suyunu, çatılardan binaların çevresindeki depolara aktarırsanız her bina her yıl onlarca ton suyu depolayabilir. Yaz döneminde ihtiyaç duyulan bahçe ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan su, şehir şebekesinden kullanmak yerine tamamen ücretsiz ve doğal yollarla elde edilmiş olur. Hem su hem enerji tasarrufu sağlanmış olur." dedi.

        - "Binalar yağmur suyu toplamaya uygun inşa edilmeli"

        Şehirlerde nüfusun artmasıyla birlikte yeni binaların çoğaldığına dikkati çeken Uludağ, yeni yapıların yağmur suyu hasadına uygun şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

        Uludağ, büyük sitelerde büyük çatıların inşa edildiğini, bunların geniş alanlara sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Yağmur yağdığında bu çatıların su oluklarından geçen yağmur suyu kanalizasyona veya yağmur suyu toplama kanallarına deşarj ediliyor. Edirne örneğinden baktığımızda metrekareye yıllık 600 milimetre yağış düştüğünü düşünürsek, şehrin çatı alanını göz önüne aldığımızda çok geniş bir alandan yağmur suyu toplanabilir.

        Bu sadece evsel kullanım için değil, bahçe kullanımı için de çok önemli. Tarım alanları için de düşünülebilir ve yer altı barajları yapılarak yağmur suyu hasadı yapabiliriz. Dolayısıyla yağan yağmurun verimli olarak kullanılması, depolanması ve uygun yerlerde kullanılması önemli bir getiri sağlar."

        Bu yolla toplanan suların günlük işlerde kullanılmasının büyük miktarda su tasarrufu sağlayabileceğini ifade eden Uludağ, "Bu sayede barajlardan gelen içme suyu, bahçe sulamak, araba ve balkon yıkamak gibi normalde yapılmaması gereken alanlarda kullanılmamış olur. Böylelikle su fazlası ortaya çıkar. Bunun yanında büyük paralar harcanarak, nakil hatlarıyla barajlardan gelen evsel kullanım suyunu tasarruf etmiş oluruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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