Yağmur suyu hasadı su ve enerjiden tasarruf sağlıyor

GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyu hasadı sistemi sayesinde önemli miktarda suyun depolanarak su ve enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

İklim değişikliği, kuraklık ve sel gibi doğal afetler üzerine çalışmalar yürüten Doç. Dr. Uludağ, AA muhabirine, yağmur suyu hasadının, suyun verimli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Uludağ, özellikle yağışın bol olduğu dönemlerde çatı tipi hasat sistemleri ya da yer altı depolama alanları oluşturularak yağmur suyunun biriktirilebildiğini kaydederek, "Yağmur suyu hasadı, yağan yağmurun boşa akmak yerine depolanıp daha sonra kullanılmasıdır. 'Benim topladığım suyla ne olacak?' mantığından kurtulmalıyız. Şehirleşme sürecinde binalarımızı yağmur suyu hasadına uygun sistemlerle inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurak dönemlerin suyun önemini daha net ortaya koyduğunu anlatan Uludağ, her bir damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Musa Uludağ, yağmur suyunun depolanmasıyla suyun boşa gitmesinin önüne geçilebildiğini belirterek, "Yağmur suyunu, çatılardan binaların çevresindeki depolara aktarırsanız her bina her yıl onlarca ton suyu depolayabilir. Yaz döneminde ihtiyaç duyulan bahçe ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan su, şehir şebekesinden kullanmak yerine tamamen ücretsiz ve doğal yollarla elde edilmiş olur. Hem su hem enerji tasarrufu sağlanmış olur." dedi. - "Binalar yağmur suyu toplamaya uygun inşa edilmeli" Şehirlerde nüfusun artmasıyla birlikte yeni binaların çoğaldığına dikkati çeken Uludağ, yeni yapıların yağmur suyu hasadına uygun şekilde planlanması gerektiğini söyledi. Uludağ, büyük sitelerde büyük çatıların inşa edildiğini, bunların geniş alanlara sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yağmur yağdığında bu çatıların su oluklarından geçen yağmur suyu kanalizasyona veya yağmur suyu toplama kanallarına deşarj ediliyor. Edirne örneğinden baktığımızda metrekareye yıllık 600 milimetre yağış düştüğünü düşünürsek, şehrin çatı alanını göz önüne aldığımızda çok geniş bir alandan yağmur suyu toplanabilir.