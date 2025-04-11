Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yılmaz, şeref defterini imzaladı.
Edirne'deki eğitim yatırımları, mevcut durum ve eğitim kurumlarında yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü ziyarette, yapılması planlanan projeler ile çalışmalar değerlendirildi.
Valilikteki görüşmenin ardından Sezer ve Yılmaz, Peykler Medresesi Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu.
Merkezi gezen Sezer ve Yılmaz, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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