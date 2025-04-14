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        Edirne'de turistlerin "fotoğraf çekim noktası" nostaljik kara tren bakıma alındı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Tren Garı'nda bulunan ve turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren bakıma alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:26
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        Edirne'de turistlerin "fotoğraf çekim noktası" nostaljik kara tren bakıma alındı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Tren Garı'nda bulunan ve turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren bakıma alındı.

        Karaağaç Mahallesi'nde TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binasının yanındaki rayların üzerinde bulunan kara tren, turizm sezonu öncesi bakım ekipleri tarafından temizlendi ve boyandı.

        - Tarihi tren garı ve kara tren

        Tarihi Karaağaç Tren Garı, geçmişten bugüne taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

        Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve 1873 yılında Rumeli Demiryolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binasının yerine, 1914’te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından bugünkü tren garı binası neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.

        Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yapılan yeni gar binasına taşınılınca, Karaağaç’taki yapı 1971’de boşaltıldı.

        Tarihi bina, 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredildi. 1998 yılında üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 itibarıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de ziyaretçilerine açık bir kültür ve tarih durağı olma özelliğini koruyor. Tarihi tren garı ve kara tren kente gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Bu alanın en çok ziyaret edilen noktası ise TCDD'ye ait "55020" numaralı iki vagonlu treni. Tarihi bina ile kadrajlara anı fotoğrafı olarak alınan tren pek çok fotoğraf severin en çok ziyaret ettiği yer olarak biliniyor.

        Galeri
        Galeri

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