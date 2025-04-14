Kapıkule'de tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Gümrük ve Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan giriş yapan bir tırı X-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilen bölümler arandı.
Tırda 19 koli içerisinde 411 vakumlu poşette 492 kilogram uyuşturucu bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
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