Kapıkule'de tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 16 varil yasaklı kimyasal madde ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir tırı risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tırın dorsesinde arama yapıldı.
Tırdaki aramada 46 bin 761 adet elektronik sigara ve 16 varil içerisinde 463 kilo 70 gram yasaklı kimyasal madde ele geçirildi.
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