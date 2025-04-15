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        Kapıkule'de tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 16 varil yasaklı kimyasal madde ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:18
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        Kapıkule'de tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 16 varil yasaklı kimyasal madde ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 bin 761 elektronik sigara ve 463 kilo 70 gram kimyasal madde ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir tırı risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.

        Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tırın dorsesinde arama yapıldı.

        Tırdaki aramada 46 bin 761 adet elektronik sigara ve 16 varil içerisinde 463 kilo 70 gram yasaklı kimyasal madde ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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