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        Edirne'de 500 tarihi ve kültürel yapı ayağa kaldırılıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde 500'e yakın eserde restorasyon çalışmasının sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:03
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        Edirne'de 500 tarihi ve kültürel yapı ayağa kaldırılıyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde 500'e yakın eserde restorasyon çalışmasının sürdüğünü belirtti.

        Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) tarafından Devecihan Kültür Merkezi'nde "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Sezer, Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünyada örneğine az rastlanan şehirlerin başında geldiğini söyledi.

        Edirne'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu belirten Sezer, "Avrupa'da metrekare başına düşen en fazla tescilli tarihi yapı bakımından Edirne ikinci sırada. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Şehrimiz 3 nehir üzerine kurulmuş durumda. Makedon Kulesi'ni ziyaret ettiğinizde arka tarafında Trak, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin üst üste katmanlar halinde bulunduğunu görüyorsunuz." dedi.

        Sezer, Edirne'nin tarih boyunca stratejik konumda bulunan bir şehir olduğunu vurguladı.

        Kentteki tarihi ve kültürel varlıkların ihyası için çalışmalar yapıldığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne Sarayı'nın ihyası için çalışmalar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu konak Taş Odalar yeniden ihya ediliyor. Nehir kenarları dahil olmak üzere şehirde yaklaşık 500 eser yeniden ihya edilerek ülkemize ve dünyamıza bir kültürel miras olarak kazandırılıyor. Edirne, 3-4 yıl içerisinde çok farklı yerlere gelecek. Belki de bir kanuni düzenlemeyle Edirne'nin tamamı 'Açık Hava Kültür Müzesi' olarak ilan edilir diye temenni ediyorum. Edirne'nin her sokağında tarihi dokuyla karşı karşıyayız."

        Sezer, yerel medyanın şehirlerin hafızası konumunda olduğunu da söyledi.

        Yerel medyanın güçlü olması gerektiğini belirten Sezer, Trakya'daki medya kuruluşlarının bu alanda güzel çalışmalar yaptığını ifade etti.

        TİMBİR Başkanı Süleyman Basa ise sivil toplum ve medyanın önemli bir güç olduğunu dile getirdi.

        Birlik olarak gazetecilere yönelik eğitimler verdiklerini anlatan Basa, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının medyada daha fazla yer alması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Etkinlik, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Nevser Tavgaç Eraslan moderatörlüğündeki panel ile devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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