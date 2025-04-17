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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:33
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        Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 AEA 904 plakalı otomobil ile C.G. idaresindeki motosiklet Adasarhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü C.G. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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