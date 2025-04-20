Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuk aranıyor
Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.
Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu.
Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.
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