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        Edirne'de iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:53
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        Edirne'de iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Babademirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler çıktıkları çatıda bir süre kediyi yakalamaya çalıştı. Ekipler yakalama aparatıyla tuttukları kediyi bulunduğu yerden kurtararak aşağıya indirdi.

        Bu sırada mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kediye su ve mama verdi.

        Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Çetin Yalınkılıç, AA muhabirine, kedinin kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.

        Kedinin 2 gündür çatıda olduğunu belirten Yalınkılıç, "Komşuların ihbarı üzerine itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiyemiz bizimle ilgilendi. İtfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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