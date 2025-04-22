Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

Denetimde bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yapmaktan 17 bin lira ceza uygulandı.

Kent girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimde 65 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 22 araç kontrol edildi. Araç sürücülerinin alkol ölçümü de yapıldı.

Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.

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