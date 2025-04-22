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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:20
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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
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        Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Kent girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimde 65 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 22 araç kontrol edildi. Araç sürücülerinin alkol ölçümü de yapıldı.

        Denetimde bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yapmaktan 17 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetime katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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