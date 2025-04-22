Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında TBMM'nin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

TBMM'nin açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiği günün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Kıymetli çocuklarımız, bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk Milleti’nin ve devletinin geleceği, sevinci ve ümit kaynağısınız. Dünya çocukları arasındaki karşılıklı dostluk, sevgi ve saygının aşılanmasına vesile olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha o günlerden uluslararası dostluğa ve barışa da zemin hazırlamıştır.

Bizler de bu amaçla hem çocuklarımızın hem de tüm Balkan ülkeleri arasında barış ve dostluğun geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı inancıyla ‘Balkan Çocuk Şenliği’ düzenliyoruz. Balkan ülkelerinden gelen çocuklarımız barış şehri Edirne’mizin değişik merkezlerinde çocuklarımızla birlikte eğlenerek gösterilerini sergileyecek ve mutluluğumuza ortak olacaklardır."

Sezer, geleceğin teminatı olan çocukları, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluk ve hedef olduğunun altını çizdi.

Başta Cumhuriyetin ve TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, gazileri, minnet ve şükranla andığını ifade eden Sezer "Bu anlamlı günün tüm dünyaya barış, mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımız ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.