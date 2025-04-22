Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında TBMM'nin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

        TBMM'nin açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiği günün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Kıymetli çocuklarımız, bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk Milleti’nin ve devletinin geleceği, sevinci ve ümit kaynağısınız. Dünya çocukları arasındaki karşılıklı dostluk, sevgi ve saygının aşılanmasına vesile olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha o günlerden uluslararası dostluğa ve barışa da zemin hazırlamıştır.

        Bizler de bu amaçla hem çocuklarımızın hem de tüm Balkan ülkeleri arasında barış ve dostluğun geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı inancıyla ‘Balkan Çocuk Şenliği’ düzenliyoruz. Balkan ülkelerinden gelen çocuklarımız barış şehri Edirne’mizin değişik merkezlerinde çocuklarımızla birlikte eğlenerek gösterilerini sergileyecek ve mutluluğumuza ortak olacaklardır."

        Sezer, geleceğin teminatı olan çocukları, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluk ve hedef olduğunun altını çizdi.

        Başta Cumhuriyetin ve TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, gazileri, minnet ve şükranla andığını ifade eden Sezer "Bu anlamlı günün tüm dünyaya barış, mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımız ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti
        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi
        Edirne'de protokol üyeleri 23 Nisan mesajları yayımladı
        Edirne'de protokol üyeleri 23 Nisan mesajları yayımladı
        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı art...
        Edirne'de "Okuldan Spora" ve "Mahalle Ligi" projeleri akademik başarıyı art...