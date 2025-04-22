Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"

        Benzer Haberler

        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı...
        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti
        Edirne'de köylüler, meralarına yapılmak istenen GES projesine itiraz etti
        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi
        TÜ mensuplarının bebeklerinin isimleri dikilen fidanlara verildi