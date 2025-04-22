Edirne'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

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