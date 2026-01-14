Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap ile 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap ile 5 zanlı yakalandı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şüpheli tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu maddeleri teslim almak üzere sınır kapısına geldiği belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma genişletildi.

        Bu kapsamda, kentte imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir adreste yapılan aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 2 makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

        Şüphelilerden birinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğu belirlenirken, zanlı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede yakalandı.

        Farklı adreslerde de arama yapılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığa verilen 20 yıl hap...
        Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığa verilen 20 yıl hap...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Muallak" oyunu sahnelenecek
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Muallak" oyunu sahnelenecek
        Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Edirne'de gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Edirne'de gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Selimiye Camisi'nde kalem işi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz, redd...
        Selimiye Camisi'nde kalem işi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz, redd...