–Edirne Valisi Yunus Sezer, sporcular ve antrenörlerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Şükrüpaşa Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri, Vali Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sporcular ve antrenörler, çalışmaları hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

- Sezer çiftinden Meriç'e ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, rahatsızlık geçiren şekerlemeci Arif Meriç'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti, Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meriç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.