        Edirne Haberleri

        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Muallak" oyunu sahnelenecek

        "Muallak" oyunu, Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:30
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Muallak" oyunu sahnelenecek
        "Muallak" oyunu, Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

        Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede sergilenecek oyun, aynı sözcüklerle farklı cümleler kurulmasını, ne söylenenden çok nasıl davranıldığının önemli olduğunu, insanın kendisiyle olan çelişkilerini, düşünmeden sorgulamadan tüketmeyi, aynı şeylere baştan başlamayı ve her seferinde bir sıkışmışlık, arafta kalma halini ele alıyor.

        Murat Taşkent'in kaleme aldığı ve yönettiği tek perdelik oyunda Begüm Atak, Can Yılmaz ve Ihlara Yener, senaryoyu eğlenceli bir dil ve komik bakış açısıyla bir ilişki üzerinden sahneye taşıyor.

        İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği "Muallak", 27-29 Ocak'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

        Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

