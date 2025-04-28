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        Edirne'de Aşı Haftası kapsamında program düzenlendi

        Edirne'de, Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında Hekim Şifai Aile Sağlığı Merkezinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:52
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        Edirne'de Aşı Haftası kapsamında program düzenlendi
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        Edirne'de, Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında Hekim Şifai Aile Sağlığı Merkezinde program düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, aşıların insan yaşamındaki önemini belirterek çocukluk dönemindeki aşıların aksatılmadan yaptırılması gerektiğini belirtti.

        Aşılama programlarının her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını aktaran Yıldırım, aşılamanın etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinin başında geldiğini vurguladı.

        Aşılama ile çocukların ve yetişkinlerin, aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunarak bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıklar ve ölümlerin önlenmesinin sağlandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. 1998’den beri uygulanan hepatit B aşısı ile 2008’den beri uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı uygulaması başlamıştır. Altı Bileşenli Karma Aşı içerisinde Hep-B aşısı bulunduğundan çocuklarımıza daha az enjeksiyonla daha fazla hastalığa karşı koruma sağlanacaktır.

        Ülkemizde uygulanan aşılar, İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur Kendimizin, eşlerimizin ve evlatlarımızın sağlığı için aşılarımızı eksiksiz tamamlayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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