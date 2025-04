Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süneyle mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Bitki Sağlığı Uygulaması programı kapsamında ekipler buğday tarlalarında çeşitli kontroller yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, buğdayın başak yapma döneminde sahada süne çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Buğdayın gelişiminin güzel devam ettiğini belirten Ünlüsoy, bu yıl yüksek verim beklediklerini kaydetti.

- Prof. Dr. Tokatlı TÜ'yü Kuzey Makedonya'da temsil etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tokatlı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen "GREEN CIRC '25' Konferansı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans Üsküp kentinde Kiril ve Metodiy Üniversitesi Teknoloji ve Metalurji Fakültesi tarafından düzenlendi.

Tokatlı, konferansta "An Investigation of Water Quality in the Largest Lake of the Marmara Region" ve "Assessing Eutrophication Risks in İznik Lake (Türkiye) Using Modified Biodegradable Pollution Indices" adlı sunumlar yaptı.